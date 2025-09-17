رقابت‌های هفته یازدهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام نقش جهان در بخش بانوان برگزار و تیم فراجا توانست به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم چوگان بانوان فراجا شامگاه چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم لیگ چوگان بانوان کشور (جام نقش جهان)، در یک رقابت نزدیک و دیدنی با نتیجه ۱۰ بر ۹ تیم «بسپار شیمی سپیدان اصفهان» را در میدان چوگان نقش جهان اصفهان شکست داد و قهرمان لیگ چوگان بانوان کشور شد.

گفتنی است تیم‌های بسپارشیمی سپیدان، نزاجا و رخش تالش با نمایش یک بازی دیدنی به ترتیب مقام دوم، سوم و چهارم را از آن خود کردند.

اسب گیسو به مالکیت باشگاه بسپارشیمی سپیدان بهترین اسب و ستاره زمانی از تیم فراجا بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.