پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعلام کرد: شاخص سرمایهگذاری تحققیافته داخلی در ۵ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعلام کرد: بررسی شاخصهای اقتصادی مناطق آزاد در پنجماهه گذشته نشان میدهد روند سرمایهگذاری، تولید، صادرات و صدور مجوزها در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشدی مناسبی داشته است.
ارزش تولیدات در مجموعه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به یک میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و نود ریال رسیده است.
در بخش سرمایهگذاری تحققیافته خارجی نیز رقم ۱۵۵.۰۳ میلیون دلار حاصل شده است و در مقایسه با ۴۶.۳ میلیون دلار مدت مشابه پارسال، ۲۳۵ درصد رشد قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
در پنج ماهه گذشته دو هزار و نهصد و نود و نه مجوز جدید فعالیت اقتصادی در حوزههای صنعتی، بازرگانی، خدماتی صادر شده است.