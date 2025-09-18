امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروزپنجشنبه ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۵ ربیع الاول و ۱۸ سپتامبر به این شرح است:

تقویم:

پنجشنبه

۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۲۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸:۲۷ دقیقه