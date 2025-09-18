تقویم و اوقات شرعی پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به افق قم
امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروزپنجشنبه ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۵ ربیع الاول و ۱۸ سپتامبر به این شرح است:
تقویم:
پنجشنبه
۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۲۸ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸:۲۷ دقیقه