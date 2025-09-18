ورود نیروی انسانی جدید به فرمانداریها و بخشداریهای آذربایجان شرقی
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی از ورود ۸۴ نیروی انسانی جدید به فرمانداریها و بخشداریهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تقی کرمی در سراب با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی نیروهای جدید استانداری گفت:این آزمون سال گذشته برگزار شد و نفراتی که در ارزیابیهای تخصصی و عمومی از لحاظ نمرات علمی و مصاحبهها حائز رتبه برتر بودند مشخص شدند.
کرمی با بیان اینکه مرحله گزینش قبول شدگان از امروز آغاز شده است افزود: امیدواریم افراد با طی مرحله نهایی حداکثر تا آبان ماه امسال وارد خدمت در فرمانداریها و بخشداریها شوند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۴ نفر نیز سهمیه شهرستان سراب هستند.
جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به قدمت ۵۰ ساله ساختمان فرمانداری و فرسوده بودن آن خواستار تخصیص اعتبارات از محل مولد سازی برای احداث ساختمان جدید شد.