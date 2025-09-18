به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست با قدردانی از سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان آذربایجان شرقی خواستار توجه ویژه آنان به طرح‌های عمرانی این خطه از جمله جاده کلاله - جلفا، پل آغبند - کلاله و پایانه مرزی آن و تکمیل بزرگراه مرند - جلفا شد.

اتصال خط راه آهن خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز و امتداد آن به چشمه ثریا و تکمیل ترمینال دوم (سالن جدید پرواز‌های خارجی) فرودگاه بین‌المللی تبریز از دیگر خواسته‌های استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بدو ورود آنان به تبریز بود.