خبرنگاران خارجی و داخلی حاضر در رویداد رسانه‌ای ایران پلاس با استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در پایان نخستین روز سفر خبرنگاران خارجی رویداد رسانه‌ای ایران پلاس به تبریز که با هدف معرفی و شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای اقتصادی، تولیدی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است این گروه با بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و یعقوب هوشیار شهردار تبریز دیدار کردند.

این دیدار با برگزاری نشست هم اندیشی و همچنین ارائه گزارشی از وضعیت و جایگاه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی تبریز و استان از سوی استاندار و شهردار ادامه یافت.

در ادامه ویژه برنامه‌های رویداد رسانه‌ای ایران پلاس در تبریز خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر در این رویداد از متروی تبریز بازدید کردند.

در این بازدید خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های ۱۵ کشور به همراه خبرنگاران داخلی در سفری کوتاه حدفاصل میدان ائل‌گلی تا میدان ساعت از بخش‌ها و ایستگاه‌های خط یک مترو بازدید کردند.

در این مراسم همچنین معاون بهره‌برداری سازمان قطار شهری تبریز به ارائه توضیحات فنی از روند احداث و راه‌اندازی خطوط چهارگانه متروی این شهر پرداخت.

خبرنگاران خارجی همچنین از سه شرکت مهم و کلیدی وابسته به گروه کارخانجات تراکتورسازی تبریز بازدید کردند. کارخانه‌های ریخته‌گری، موتورسازان و خودروسازی دیزلی آذربایجان مقصد خبرنگاران بودند و آنها از نزدیک با روند‌ها و فرایند‌های تولید قطعات چدنی، مواد اولیه قطعات تراکتور، خودرو و کامیونت و پروسه تولید، تامین و مونتاژ قطعات و بدنه تراکتور در واحد‌های ریخته‌گری و موتورسازان شرکت تراکتورسازی آشنا شدند.

در خلال این بازدید گروه‌های خبری داخلی و خارجی رویداد رسانه‌ای ایران پلاس به گفتگو با مدیران عامل شرکت‌های ریخته‌گری، موتورسازان و خودروسازی دیزلی آذربایجان پرداختند.