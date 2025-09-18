پخش زنده
امروز: -
هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیم های بایرن مونیخ، لیورپول، پاریسنژرمن و اینتر پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، چهارشنبهشب با برگزاری ۶ دیدار ادامه پیدا کرد.
در بازیهای مهم چهارشنبه، تیم بایرن مونیخ با نتیجه ۳ بر یک چلسی را شکست داد تا باواریاییها با برتری مقابل قهرمان جام باشگاههای جهان آغاز قدرتمندانهای در فصل جدید لیگ قهرمانان داشته باشند. تروه چالوبا در دقیقه ۲۰ و هری کین در دقایق ۲۷ و ۶۳ برای بایرن گلزنی کردند و کول پالمر در دقیقه ۲۹ تک گل چلسی را به ثمر رساند.
لیورپول در آنفیلد به مصاف اتلتیکو مادرید رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. اندرو رابرتسون در دقیقه ۴ و محمد صلاح در دقیقه ۶ و ویرجیل فندایک در دقیقه ۲+۹۰ گلزنان لیورپول در این مسابقه بودند. مارکوس یورنته در دقایق ۳+۴۵ و ۸۱ هم تنها توانست ۲ گل خورده اتلتیکو را جبران کند.
اینتر هم موفق شد در آمستردام ۲ بر صفر برابر آژاکس به پیروزی برسد. مارکوس تورام در دقایق ۴۲ و ۴۷ دروازه آژاکس را باز کرد.
پاریسنژرمن در پاریس توانست ۴ بر صفر آتلانتا را از پیش رو بردارد. مارکینیوش در دقیقه ۳، خویچا کواراتسخلیا در دقیقه ۳۹ و نونو مندز در دقیقه ۵۱ و گونچالو راموس در دقیقه ۲+۹۰ گلهای پاریسیها را به ثمر رساندند.
در دو بازی دیگر چهارشنبه، المپیاکوس برابر پافوس قبرس به تساوی ۲ به ۲ رسید.
در این بازی مهدی طارمی با آغاز نیمه دوم به زمین بازی آمد ولی نتوانست گلزنی کند.
اسلاویاپراگ چک و بوده نروژ هم با تساوی ۲- ۲ به کارشان پایان دادند.
بازی های هفته نخست پنج شنبه با برگزاری ۶ دیدار به پایان می رسد.