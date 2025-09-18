پخش زنده
لوئیس همیلتون قهرمان ۷ دوره رقابت های فرمول یک جهان در صفحه شخصی خود اعلام کرد: کاری که در فلسطین انجام میشود نسلکشی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لوئیس همیلتون، راننده سرشناس تیم فراری انگلیس برای ۴۰ میلیون دنبالکنندهاش در فضای مجازی نوشت:
در مورد وضعیت کنونی نمیتوانیم سکوت کنیم، کاری که در فلسطین انجام میشود نسلکشی است.
وضعیت در غزه روز به روز بدتر میشود. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت کشته یا زخمی شدهاند - از جمله دهها هزار کودک - و این عدد همچنان در حال افزایش است. آخرین تهاجم به شهر غزه صدها هزار نفر را از خانههایشان آواره کرده است، در حالی که بیمارستانهای سراسر نوار غزه با کسانی که از قحطی و تلفات ناشی از بمباران که انگار هیچگاه پایان نمییابد، رنج میبرند، تحت فشار قرار گرفتهاند.
امروز، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل آنچه در غزه رخ میدهد را به عنوان نسلکشی توصیف کرد.
به عنوان انسانها، نمیتوانیم بیتفاوت کنار بایستیم و اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.