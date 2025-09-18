مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان اصفهان تاکید کرد و گفت: ۲۰۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی، ۱۷۶۰ جاذبه تاریخی، حدود ۷۰ بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی و ۴۵۹ هتل در این استان وجود دارد که می‌توان با توجه به آن، طرح‌های سرمایه گذاری را تعریف و اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس و مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و آقای خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اصفهان را تشریح و درباره آن تبادل نظر کردند.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: برگزاری این رویداد نشان داد که اکنون کشور به سمت سرمایه‌گذاری و سازندگی پیش می‌رود و باید با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کرد.

حمیدرضا فولادگر، برخی از ویژگی های استان اصفهان را برشمرد و افزود: این استان در مرکز کشور واقع است و اقلیم چهارگانه‌ و چهار فصل، اقلیم‌های طبیعی متفاوت، جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی، پیشینه تمدنی از ویژگی های این استان است.

وی، گردشگری سلامت را به عنوان یکی از محورهای اصلی جذب سرمایه در استان اصفهان بیان و اضافه کرد: حدود ۷۰ بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی و درمانی در استان اصفهان وجود دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: ۱۷۶۰ جاذبه تاریخی در این استان داریم که ۹ درصد آن ثبت شده بین المللی است و در این استان ۲۷۸ محصول صنایع دستی ثبت شده است که تقریباً بیش از ۷۰ درصد از کل صنایع دستی کشور است.

فولادگر با اشاره به اینکه استان اصفهان، ۴۵۹ هتل و ۱۴ تفاهمنامه خواهر خواندگی با شهر‌های مختلف دنیا دارد، افزود: وجود صنایع فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، نساجی و پوشاک و حمل و نقل از دیگر قابلیت های استان اصفهان است که جاذبه برای سرمایه‌گذاری دارد.

وی همچنین بر لزوم تامین مالی، برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار تاکید کرد.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مشکلات استان اصفهان هم اشاره کرد و گفت: کمبود منابع آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا از جمله این مشکلات است که می توان با جذب سرمایه گذاری لازم و انجام طرح هایی از جمله اصلاح الگو‌های کشت، اصلاح الگو‌های آبیاری و تغییر روش‌های کشت که آب کمتری مصرف می‌کنند استفاده از انرژِ های تجدیدپذیر، این تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.

فولادگر با اشاره به اینکه کمبود قانون نداریم، گفت: در مجلس قوانین خوبی در بحث‌های بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع سرمایه‌گذاری فراهم شد که یکی از آن قانون اجرای اصل ۴۴ بود، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود کسب و کار، قانون جهش تولید، در بحث مقررات و آیین نامه‌ها هم کار‌های خوبی در این چند سال شده است خصوصاً در بحث‌های مجوز‌های کسب و کار، مقررات زدایی که شروع شده، اما اینها کافی نیست یعنی قانون و مقررات خوب، مجری خوب هم می‌خواهد، نظارت خوب و پیگیری خوب هم می‌خواهد.

وی افزود: بیشترین سهم اجرا نشدن درست سیاست ها و قوانین، نحوه اجرا و نظارت نکردن به موقع است و همچنین خود مقررات که دست و پاگیر می‌شود گاهی آن مقررات آن قانون را بلا اثر می‌کند یعنی سخت‌گیری بیش از حد و همینطور تولید مقررات اضافی. الان در دنیا کشور‌هایی که در بحث مقررات زدایی موفق هستند استانداردشان این است که به ازای هر مقرره جدید باید دو مقرره را حذف کنیم.

فولادگر اضافه کرد: دولت محدودیت‌های زیادی در منابع خود دارد به همین دلیل باید به سمت بخش خصوصی آغوش باز کند این به لحاظ واقعیت‌های فعلی اجرایی است، اما قبل از این به لحاظ اعتقادی ما معتقد هستیم در سیاست‌های کلی اقتصادی ما هم است قانون اساسی ما هم بعد از مخصوصاً ابلاغ اصل ۴۴ این موضوع را خیلی باز کرد که اصلاً در اقتصادی که ما تعریف می‌کنیم یک بخشی از اقتصاد را دولت متکفل آن است بقیه باید دست بخش خصوصی و تعاونی‌ها و بخش‌های غیر دولتی باشد و دولت تسهیلگر باشد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای کار فکر کردیم اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی یعنی فقط واگذاری. در مناطق کم‌تر برخوردار، در فناوری‌های ریسک‌پذیر در همه جای دنیا هم اینطور است دولت‌ها می‌آیند ورود می‌کنند زمینه را فراهم کنند بعد آن را واگذار می‌کنند. جایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود اصلاً دولت نباید وارد شود.

فولادگر افزود: اعتقاد قلبی من این است استان اصفهان هرچه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد برای کشور است اگر استان اصفهان رشد کند، کشور رشد می‌کند استان پیشرانی بوده استان اصفهان هم در انقلاب، هم در جنگ و هم در ایثارگری در حالی که شش درصد جمعیت کشور را دارند ولی ۱۰ درصد شهدا را دارند یعنی رتبه اول شهدا را سرانه جمعیت و جانبازان را داریم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بعد از تهران بیشترین شهدا برای اصفهان بود بنابراین اصفهان هم در انقلاب، هم در جنگ هم در سازندگی نقش پیشران را داشته اگر اصفهان جلو برود استان‌های دیگر را با خودش می‌تواند جلو ببرد.

وی ادامه داد: این نگاه به اصفهان باید اصلاح شود که مثلاً اصفهان برخوردار بوده یا مثلاً اگر اینجا پیشرفتی کند معنیش این است که استان‌های دیگر عقب مانده‌اند اصلاً معنیش این نیست این نگاه باید اصلاح بشود اتفاقا پیشرفت‌هایی که در بخشی از بخش‌های استان اتفاق افتاده به خاطر قابلیت‌ها استعداد‌ها و توانمندی‌ها بود ما این را آماری می‌گوییم که به دلیل برخورداری از بودجه‌ها و اعتبارات دولتی نبوده به خاطر توانمندی و قابلیت‌ها و استعداد‌هایی بوده که الان هست و به حمدالله هم در خود استان است و هم در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم خارج از کشور بسیاری از ایرانیان خارج از کشور را داریم که علاقه دارند بیایند سرمایه‌گذاری کنند در استان اصفهان چه اصفهانی باشند و چه غیر اصفهانی.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه‌ای که دولت برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور آورد مراحل نهایی اش را در شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص طی می‌کند، اگر تصویب نهایی شود زمینه خوبی برای جذب نیرو‌های نخبه و علاقه‌مندان خارج از کشور می‌شود. سرمایه هنگفتی در ایرانیان خارج از کشور داریم که علاقمند سرمایه گذاری در کشورشان هستند و اگر بخشی از اینها به کشور بیاید واقعاً کمک زیادی می‌تواند به دولت بکند.

فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید رژیم حقوقی زاینده رود را رعایت کنیم، افزود: برداشت‌ها از این رود نباید بی‌رویه باشد از بالا دست تا پایین دست باید منصفانه باشد و اجازه بدهیم با رعایت مسائل محیط زیستی و انصاف و عدالت، طرح‌های انتقال انجام شود و در مصرف آب هم در بخش شرب و هم کشاورزی و هم محیط زیست و هم صنعت رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه صنعت به سمتی رفته که برداشتش از آب از زاینده رود دارد قطع می‌شود و امیدواریم در آینده زاینده رود را پر آب ببینیم، مهمترین مسئله ما جریان دائمی آب در رودخانه است یعنی هدف اصلی باید این باشد.

ارسال ۱۴۰۰ طرح به نخستین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان هم در این برنامه با تشریح جزئیات نخستین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری اصفهان، هدف از برگزاری این رویداد را جذب سرمایه گذاری داخلی و بین المللی و بهبود شاخص‌های اقتصادی و سرمایه پذیری استان اصفهان بیان کرد.

امیر کشانی گفت: از ۱۴۰۰ طرح ارسال شده به دبیرخانه این رویداد، ۲۸۷ طرح در حوزه‌های تولید صنعتی، گردشگری، صنایع خلاق، هوش مصنوعی و انرژی با امکان‌سنجی فنی و اقتصادی تأیید شده است.