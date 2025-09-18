به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبدالهی در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت:رتبه پنجم استانی هریس در جوانی جمعیت موفقیت قابل توجهی است، اما کافی نیست و باید چرخه نادرست کاهش جمعیت جوان اصلاح شود و این از طریق همبستگی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط محقق خواهد شد.

گفتنی است این جلسه با بررسی مصوبات جلسه گذشته در جهت ارتقای سطح سلامت خانواده‌ها، ایجاد انگیزه برای شکل‌گیری جامعه‌ای جوان و پویا و همچنین اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های پرجمعیت تشکیل شد.