به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «برنی سندرز» سناتور کهنه‌کار مستقل آمریکایی گفت: «جنگ غزه نسل‌کشی است و کابینه افراطی نتانیاهو سیاست پاکسازی قومی را دنبال می‌کند.»

سندرز طی یادداشتی توضیح داد: «ما باید از نفوذ خود برای درخواست آتش‌بس فوری در غزه و اتخاذ گام‌هایی برای اعطای یک کشور به فلسطینیان استفاده کنیم.»

وی، اما ضمن تروریستی معرفی کردن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و «بی‌گناه» خواندن اشغالگران جنایتکاری که صد‌ها هزار فلسطینی شامل زنان و کودکان بی‌گناه واقعی را سلاخی کردند، مدعی شد: «حماس این جنگ را با حمله وحشیانه خود در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد که منجر به کشته‌شدن ۱۲۰۰ نفر بی‌گناه و گروگان‌گیری ۲۵۰ نفر شد. اسرائیل، مانند هر کشور دیگری، حق داشت از خود در برابر حماس دفاع کند».