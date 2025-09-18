بورس تل آویو همچنان در سراشیبی سقوط
منابع خبری گزارش دادند که بورس تل آویو برای ششمین روز متوالی شاهد ریزش شدید بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در گزارشی نوشت که بورس تل آویو روز چهارشنبه در سایه کاهش اعتماد سرمایه گذاران و افزایش نگرانیهای اقتصادی برای ششمین روز متوالی شاهد ریزش شدید بود.
این روزنامه صهیونیستی افزود که شاخص TA ۳۵ (تل آویو ۳۵) شاهد سقوط ۱.۸۸ درصدی، شاخص TA ۹۰ (تل آویو ۹۰) شاهد سقوط ۲.۳۸ درصدی و شاخص TA ۱۲۵ (تل آویو ۱۲۵) نیز شاهد سقوط ۱.۹۹ درصدی بوده است.
همچنین شاخص بانکی نیز شاهد سقوط ۲.۶۴ درصدی بود و شاخص بیمه نیز با بیشترین سقوط، ۴.۳ درصد کاهش یافت.