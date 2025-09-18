پخش زنده
رژیم صهیونیستی مدعی شد که سامانه دفاع لیزری را پس از سالها به نتیجه رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که سامانه پدافند لیزری موسوم به سپر نوری پس از آزمایشهای مختلف در جنوب فلسطین اشغالی به نتیجه رسیده است.
بنا بر ادعای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی سامانه دفاع لیزری قادر است موشکها، خمپارهها و پهپادها را رهگیری کند.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این سامانه به زودی وارد مرحله عملیاتی میشود.
رئیس شرکت صنایع نظامی «رافائل» رژیم صهیونیستی پیشتر در اظهاراتی مدعی شده بود که این رژیم تا دو سال دیگر به سامانههای پدافندی لیزری مجهز خواهد شد.