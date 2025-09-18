برگزاری همایش ستایشگران خورشید در تبریز
همایش ستایشگران خورشید با حضور جمعی از مداحان و شاعران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجت الاسلام حسینی مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در همایش ستایشگران خورشید در تبریز گفت: اشعار شعرا و مدح و مرثیه مداحان عزیز ما همان گونه که از دل بر میآید بر دل مخاطبانش مینشیند و این هم به برکت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با بیان اینکه مداحان و شاعران رسالت سنگینی بر دوش دارند و باید در مسیر ترویج و تحقق اهداف والای نهضت حسینی حرکت کنند افزود: استفاده از مفاهیم پر محتوا و متقن در اشعار مورد استفاده در مراسم و سوگواریهای اباعبدالله الحسین (ع) از اولویتهای عزیزان است.