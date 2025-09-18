«احمد الشرع» مشهور به «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه در اظهاراتی گفت: رایزنی‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی ممکن است در روز‌های آینده به نتیجه برسد.

جولانی: گفت‌و‌گو با اسرائیل به زودی به نتیجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جولانی گفت: اگر این توافق امنیتی به دست آید، توافق‌های دیگری نیز امکان پذیر خواهد شد اما عادی سازی روابط اکنون در برنامه نیست.

وی گفت: واشنگتن برای دستیابی به تواق امنیتی با تل آویو بر دمشق فشار وارد نمی‌کند.

یک منبع وابسته به دولت موقت سوریه روز چهارشنبه درباره توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی گفت که صحبت از هرگونه توافق امنیتی با اسرائیل بدون عقب نشینی آن از اراضی که پس از سقوط نظام بشار اسد در هشتم دسامبر ۲۰۲۴ به آن وارد شده است، ممکن نیست.

این منبع بیان کرد: هر توافق امنیتی باید مبتنی بر توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ باشد و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین و تهدیدهای متوالی اسرائیل علیه خاک سوریه را برطرف کند.

این اظهارات در حالی است که سوریه، اردن و آمریکا روز سه‌شنبه نقشه راهی را برای حل بحران استان سویدا و دستیابی به ثبات در جنوب سوریه تدوین کردند که بر پایان دخالت خارجی در این استان تاکید دارد.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که این تفاهم‌ها نگرانی دمشق را برطرف و به حاکمیت سوریه توجه می‌کند.

الجزیره نوشت: «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه چند روز قبل در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کشورش در حال مذاکرات برای دستیابی به توافق امنیتی است تا بر اساس آن اسرائیل به مرزهای قبل از هشتم دسامبر بازگردد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، نظامیان اسرائیلی به منطقه حائل در جولان وارد شده و مناطق زیادی از اراضی سوریه را اشغال کرده و مراکز نظامی در سراسر سوریه را هدف حملات بسیاری قرار داده‌اند.

دمشق حملات و تجاوزهای اسرائیل را در قنیطره، درعا و حومه دمشق محکوم کرده و آن را مانعی در مسیر تلاش‌ها برای تحقق ثبات و در راستای نقض قانون بین المللی و توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ دانسته است.