به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از مرکز آمار این رژیم گزارش دادند که شمار افرادی که در سال ۲۰۲۴ از سرزمین‌های اشغالی خارج شدند، بیش از تعداد مهاجران ورودی به آن بوده است.

بر اساس این گزارش، طی سال گذشته حدود ۸۲ هزار نفر از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند، در حالی که تنها ۳۱ هزار نفر به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده‌اند.

نویسندگان و برنامه سازان اسرائیلی، سرزمین‌های اشغالی را ترک می‌کنند

در همین راستا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نویسندگان و برنامه‌سازان تلویزیونی در اسرائیل به دلیل ترس از تشدید تحریم‌های فرهنگی ناشی از جنگ غزه، تمایل خود را برای ترک اسرائیل اعلام کرده‌اند.