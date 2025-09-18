به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این برنامه در قالب هفته ایران جان اصفهان ایران با اجرای سحر امامی مجری از ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه با حضور حمیدرضا فولادگر مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با محوریت ضرورت استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان اصفهان از استودی خبر اصفهان و پخش از شبکه بین المللی خبر بر روی آنتن سراسری رفت.

برنامه رشد ۸ درصدی اقتصاد در استان اصفهان، راهکار ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه گذاری در استان، تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها برای افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان، چشم انداز سرمایه گذاری استان اصفهان وآیا اهداف سرمایه گذاری دراستان اصفهان محقق شده است؟ از جمله محور‌های بحث وتبادل نظر مهمانان در این گفتگوی ویژه خبری زنده پخش شده از شبکه بین المللی خبر بود.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان اصفهان تاکید کرد و گفت: ۲۰۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی، ۱۷۶۰ جاذبه تاریخی، حدود ۷۰ بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی و ۴۵۹ هتل در این استان وجود دارد که می‌توان با توجه به آن، طرح‌های سرمایه گذاری را تعریف و اجرا کرد.

حمیدرضا فولادگر همچنین افزود: همایش سرمایه گذاری در استان در حال برگزاری است و تلاشی شده با برگزاری آن بعد از شرایط دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داده شود که کشور به سمت سرمایه گذاری و سازندگی پیش می‌رود و لازم است از بخش خصوصی و مردم در توسعه اقتصاد استفاده کرد.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین استان اصفهان را برخوردار از سرمایه انسانی وفیزیکی دانست و گفت: این استان در رشد اقتصادی درکشور پیشگام است و در حوزه انقلاب وجنگ و ایثارگری درحالیکه سرانه شش درصد جمعیت کشور را دارد، ۱۰ درصد از سهم شهدا و جانبازان کشور را به خود اختصاص داده است و براساس سرانه جمعیت رتبه اول تعداد شهدای کشور سهم اصفهان است و بعد از تهران بیشترین شهید در دفاع مقدس ۱۲ روزه را داشت وهم در دفاع مقدس و سازندگی پیشگام در کشور است.

کورش خسروری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هم در ارتباط تلفنی با این گفتگوی ویژه خبری، اصفهان راتمدن ساز توصیف کرد وگفت: آب، فرونشست وآلودگی سه مشکل کلان شهر اصفهان و استان است و استانداری برنامه‌های کلان را دراین زمینه دارد و در حال جریان است وبا همت مدیران دولتی و بخش خصوصی می‌توان برای رفع مشکلات گام برداشت.

امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان هم در این برنامه، بخش خصوصی را تقویت کننده اقتصاد کشور دانست و گفت: به طور قطع بخش خصوصی در تمام بخش‌ها تقویت کننده است و دولت وظیفه اش امنیت است و امنیت غذایی، خوراک و کشور وتمام موضوعاتی امنیتی در دست دولت است و دولت موظف است بر بخش خصوصی نظارت کند.

رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» که از بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد با شعار «اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر» فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی فراهم می آورد.