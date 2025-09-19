پخش زنده
از ابتدای امسال ۵۳ زمین لرزه توسط ایستگاههای لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در هرمزگان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: از این شمار ۳۸ زمین لرزه بین ۳ تا ۳ و نیم ریشتر و ۱۲ زمین لرزه بین سه و نیم تا ۴ ریشتر و ۳ زمین لرزه بالای چهار ریشتر بوده است.
مهرداد حسن زاده افزود: این زمین لرزهها بیشتر در شهرستانهای بندرلنگه، بستک، بندر خمیر، بندرعباس و حاجی آباد رخ داده است.
وی با اشاره به وقوع بیشترین فراوانی وقوع زمین لرزهها در خرداد و مرداد ماه گفت: بزرگترین زمین لرزه یکم تیرماه در منطقه سرگز احمدی با بزرگای ۴ و چهار دهم ریشتر به وقوع پیوسته است.
