



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر صبح امروز شهر دهرم شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند . این زمین لرزه ساعت ۰۵:۴۹ رخ داد.

کانون این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت ۲۸.۲۴ شمالی و ۵۲.۳۶ شرقی واقع شده است.

این زمین لرزه در فاصله ۲۸ کیلومتری شهر دهرم، ۳۵ کیلومتری ریز از استان بوشهر و ۴۷ کیلومتری جم در استان بوشهر به ثبت رسیده است.

این زمین لرزه تاکنون خسارت جانی یا مالی نداشته است.