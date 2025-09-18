به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: در این حادثه دو دستگاه خودرو سواری پژو و پراید با هم برخورد کردند که پنج نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم شدند که دو نفر از مصدومان در محل حادثه و یک نفر هم پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی مهاباد بر اثر شدت جراحات جان باختند.

محسن رسولی افزود: دو نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی مهاباد تحت مداوا بوده و بستری شدند.

رسولی اظهارکرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را برای مداوای بیشتر به بیمارستان منتقل کردند.

مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.