حادثه رانندگی در جاده مهاباد- سردشت سه کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: در این حادثه دو دستگاه خودرو سواری پژو و پراید با هم برخورد کردند که پنج نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم شدند که دو نفر از مصدومان در محل حادثه و یک نفر هم پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی مهاباد بر اثر شدت جراحات جان باختند.
محسن رسولی افزود: دو نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی مهاباد تحت مداوا بوده و بستری شدند.
رسولی اظهارکرد: کارشناسان فوریتهای پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را برای مداوای بیشتر به بیمارستان منتقل کردند.
مسئول فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.