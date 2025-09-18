پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم گفت: طرح خودکفایی شهرکهای صنعتی استان در تامین برق اجرایی شد و در همین رابطه شهرک صنعتی سلفچگان از خاموشیها معاف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم، به اجرای طرح خودکفایی صنایع قم در تامین برق اشاره کرد و گفت: با بهرهبرداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۸ مگاوات در جوار شهرک صنعتی سلفچگان، ۶ مگاوات برق به این شهرک متصل شد.
وی افزود: این طرح زیرساخت انرژی پایدار را برای یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور تقویت کرده و هماکنون نصب تجهیزات و راهاندازی ۱۲ مگاوات باقیمانده در دست انجام است. با تکمیل فاز دوم، تمامی شهرک صنعتی سلفچگان از خاموشی برق رها شده و بهطور کامل از انرژی پاک تأمین خواهد شد.
آشتیانی با اشاره به اینکه در برنامههای توسعهای شهرکهای صنعتی استان استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر در اولویت است، ادامه داد: در همین رابطه طرح فوق بهمنظور کاهش وابستگی به منابع سنتی انرژی در شهرکهای صنعتی سلفچگان قم، اجرا شدهاست.
شهرک صنعتی سلفچگان در کیلومتر پنج جاده سلفچگان-ساوه واقع شده و بهعنوان یکی از اولویتهای ملی در حوزه توسعه صنعتی، امکان مستقر شدن صنایع مختلفی از جمله سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزی، برق و الکترونیک و خدمات را فراهم آوردهاست.
این شهرک با دارا بودن زیرساختهای کامل، شامل شبکه توزیع آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، ایستگاه آتشنشانی و فضای سبز، شرایط مناسبی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کردهاست.
محاسبات اولیه نشان میدهد که این مزرعه خورشیدی سالانه باعث کاهش ۲۷ هزار تن انتشار CO₂ و صرفهجویی در ۱۲ میلیون مترمکعب گاز خواهد بود.
بیش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.