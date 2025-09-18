به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور با میانگین ۹۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۶، پارک زمزم ۷۳، دانشگاه صنعتی ۷۱، رهنان با عدد ۹۵، خیابان‌های هزار جریب و زینبیه ۷۷، سپاهان‌شهر ۸۸، خیابان‌های میرزا طاهر و فرشادی ۹۰، خیابان فیض ۹۴، بولوار کاوه ۸۴، کردآباد ۹۸ و ولدان ۹۶ AQI هم وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۱۹ و بزرگراه خرازی با عدد ۱۰۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا در شهر قهجاورستان نیز با میانگین ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.