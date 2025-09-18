



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس اعلام کرد : بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پنج روز آینده بارندگی یا ناپایداری برای استان پیش‌بینی نشده است .

وی در خصوص وضعیت دما نیز افزود: از لحاظ شرایط دمایی تا پایان هفته تغییر چندانی نسبت به روز‌های گذشته در استان وجود ندارد، اما از اواسط هفته آینده به‌تدریج انتظار کاهش دما را داریم.

حسینی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته درگاه دهرم با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و دشت نمدان اقلید با دمای هشت درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان فارس بودند.

به گفته مدیرکل هواشناسی فارس، دمای هوای شیراز در این بازه زمانی در بیشینه ۳۷ درجه و کمینه ۱۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.