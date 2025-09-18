به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت انگور در استان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۲۰ هزار تُن انگور از سطح تاکستان‌های استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

محمدرضا اصغری افزود: سطح زیرکشت باغ‌های انگور استان شامل بیش از ۲۲ هزار هکتار بارور آبی و دیم و حدود ۶۵۰ هکتار غیر بارور آبی و دیم است که شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد.

اصغری اظهارکرد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در استان،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت می‌شود.

وی گفت: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار بطور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بسته‌بندی و حمل و نقل فعالیت کرده و از این راه امرار معاش می‌کنند.

اصغری، با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، افزود: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن انگور برای تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف و علاوه بر آن بخش عمده‌ای از آبغوره در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه می‌شود.

وی تصریح کرد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف، مقداری نیز به کشور‌های همسایه صادرشده و بقیه درصنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید می‌شود از جمله آنها می‌توان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد.