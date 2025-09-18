پخش زنده
پیش بینی میشود بیش از ٢۰٠ هزار تن انگور از تاکستانهای آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به آغاز برداشت انگور در استان گفت: پیش بینی میشود امسال ۲۲۰ هزار تُن انگور از سطح تاکستانهای استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.
محمدرضا اصغری افزود: سطح زیرکشت باغهای انگور استان شامل بیش از ۲۲ هزار هکتار بارور آبی و دیم و حدود ۶۵۰ هکتار غیر بارور آبی و دیم است که شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد.
اصغری اظهارکرد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در استان،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت میشود.
وی گفت: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار بطور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بستهبندی و حمل و نقل فعالیت کرده و از این راه امرار معاش میکنند.
اصغری، با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، افزود: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن انگور برای تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف و علاوه بر آن بخش عمدهای از آبغوره در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه میشود.
وی تصریح کرد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف، مقداری نیز به کشورهای همسایه صادرشده و بقیه درصنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری میشود.
رئیس جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید میشود از جمله آنها میتوان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد.