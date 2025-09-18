به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی با اشاره به وقوع چندین باره واژگونی خودرو‌ در بلوار آنجفی اراک و ابراز تعجب از حساسیت ناکافی دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع، اعلام کرد: در ساعت ۲۰:۱۴ شب گذشته، حادثه‌ای تلخ در بولوار شهید آنجفی اراک رروی داد.

در این سانحه، واژگونی یک دستگاه پراید ۱۱۱ جان دختر نوجوان ۱۷ ساله را گرفت و راننده خودرو نیز به شدت مصدوم شد.

با وجود اعزام تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه، تلاش‌ها برای نجات جان سرنشین نوجوان نتیجه‌ای نداشت.

راننده خودرو نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، در شرایط بدحال به بیمارستان منتقل شد.