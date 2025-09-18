با حضور مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
پیگیری مصوبات مغفول مانده مقابله با ریزگرد ها در سرخس
جلسه ستاد برنامهریزی و هماهنگی مبارزه با گرد و غبار در شهرستان سرخس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،در این جلسه که با حضور جمعی از مقامات ملی و استانی در شهرستان سرخس برگزار شد، میزان تحقق و اجرای مصوبات سال ۱۴۰۲ این ستاد بررسی و موانع موجود بررسی شد.
دکتر رایگانی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه، با اشاره به اهمیت تسریع در مقابله با پدیده گرد و غبار در منطقه، گفت: در سال ۱۴۰۲ ستاد ملی با حضور در شهرستان سرخس، مصوباتی با تعیین وظایف مشخص برای دستگاههای اجرایی و حوزههای مالی کشور تصویب کرد، اما متأسفانه اجرای کامل این مصوبات محقق نشد. امروز با حضور در شهرستان برنامه داریم که مشکلات و موانع این مصوبات را ریشه یابی کنیم و با پیگیری به مرحله اجرا برسانیم.
فرماندارشهرستان سرخس نیز در این جلسه گفت: شرایط خاص شهرستان سرخس در زمینه ریزگردها ایجاب میکند که هرچه سریعتر با همکاری همه دستگاهها و بویژه مشارکت مردم، از جمله کشاورزان، دامداران و عشایر، اقدامات لازم انجام شود.
بیکی افزود: پایبندی به مصوبات و پرهیز از چرای بیرویه و کشت نامناسب، برای بازگرداندن شرایط اقلیمی منطقه به وضعیت مناسب ضروری است.
فرماندار سرخس همچنین به نتایج مثبت برخی اقدامات سال گذشته اشاره کرد و گفت: با خروج دامهای غیرمجاز و مدیریت کوچ عشایر، امسال شاهد کاهش محسوس ریزگردها و بهبود کیفیت هوا در شهرستان بودیم و اگر همه مصوبات بهطور منظم و با همراهی مردم اجرا شود، قطعاً به هوای پاک و اقلیم واقعی شهرستان دست خواهیم یافت.