پخش زنده
امروز: -
آیین دانش آموختگی ۳۴۰ دانشجو معلم استان بوشهر در سالن همایش پردیس علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در این آیین با اشاره به اینکه از این ۳۴۰ نفر ۱۵۴ نفر آن از پردیس بنت الهدی صدر و ۱۸۳ نفر آن از پردیس علامه طباطبایی فارغ التحصیل شدند، گفت: این دانشجو معلمان به مدت ۳۰ سال در اختیار آموزش و پرورش خواهند بود.
علی اکبر قاسمی میگوید: همه این دانشجو معلمان که ۴ سال تحصیل خود را در دانشگاه فرهنگیان گذراندند بورسیه آموزش و پرورش و متعد به خدمت هستند.
وی با بیان اینکه دانشجو معلمان این آیین ورودی سال ۱۴۰۰ هستند، افزود: این دانشجویان از ۲ رشته آموزش ابتدایی و زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در ادامه به اهمیت جایگاه دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تربیت معلم و رسالت آن در ارتباط با تربیت معلمان آینده از مهمترین وظایف دانشگاه فرهنگیان است.