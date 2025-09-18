به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در این آیین با اشاره به اینکه از این ۳۴۰ نفر ۱۵۴ نفر آن از پردیس بنت الهدی صدر و ۱۸۳ نفر آن از پردیس علامه طباطبایی فارغ التحصیل شدند، گفت: این دانشجو معلمان به مدت ۳۰ سال در اختیار آموزش و پرورش خواهند بود.

علی اکبر قاسمی می‌گوید: همه این دانشجو معلمان که ۴ سال تحصیل خود را در دانشگاه فرهنگیان گذراندند بورسیه آموزش و پرورش و متعد به خدمت هستند.

وی با بیان اینکه دانشجو معلمان این آیین ورودی سال ۱۴۰۰ هستند، افزود: این دانشجویان از ۲ رشته آموزش ابتدایی و زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در ادامه به اهمیت جایگاه دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تربیت معلم و رسالت آن در ارتباط با تربیت معلمان آینده از مهم‌ترین وظایف دانشگاه فرهنگیان است.