تا پایان امسال ساخت ۶ واحد مرغداری جدید در شهرستان میناب تکمیل و وارد چرخه تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: ظرفیت تولید این واحد‌ها ۱۸۰ هزار قطعه است.

ذبیح‌الله رمون افزود: اکنون ۲۰ واحد مرغداری با ظرفیت ۶۵۵ هزار قطعه جوجه ریزی در این شهرستان در حال ساخت است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب نیز گفت: با برنامه‌ریزی‌شمار مرغداری‌ها در میناب از ۴۱ واحد در سال ۱۴۰۰ به ۵۷ واحد با ظرفیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در سال جاری رسیده است.

نورزاده صدور مجوز، تخصیص زمین، اعطای تسهیلات و تامین نهاده‌ها را از جمله مشوق‌های حمایتی در توسعه صنعت مرغداری در این شهرستان برشمرد.

شهرستان میناب با تولید سالیانه بیش از ۱۲ هزار تن گوشت گرم مرغ، بخشی از گوشت سفید مورد نیاز سایر شهرستان‌های شرق و مرکز استان را نیز تامین می‌کند.