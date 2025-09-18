استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی در استان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی به‌ویژه انجیر را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در نشست هم‌اندیشی و مشارکت پیرامون صنایع تبدیلی که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی از واگذاری زمین‌های صنعتی تا تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی در استان فراهم است.

وی افزود: بر اساس نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب، اولویت استان سرمایه‌گذاری برای تولید است و لرستان با ظرفیت‌های متنوع کشاورزی بستر مناسبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی دارد.

استاندار با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز و سهم ۱۲ و نیم درصدی لرستان از منابع آب کشور گفت: وجود این منابع ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی در استان فراهم کرده و مجتمع کشت و صنعت دشت یافته لرستان با ۲۵ هکتار فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه کود‌های شیمیایی و اسید فسفوریک نمونه‌ای از اقدامات توسعه‌ای در این زمینه است.

شاهرخی همچنین به اختصاص بیش از دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های پلدختر و معمولان به کشت انجیر اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۵۴ هزار تن انجیر مرغوب از این اراضی برداشت می‌شود.

وی تأکیدکرد: انتظار ما از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان صنایع غذایی ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری محصول انجیر و راه‌اندازی سردخانه‌های استاندارد در این مناطق است.

استاندار لرستان یادآور شد: با توجه به کیفیت ممتاز انجیر شهرستان‌های پلدختر و معمولان و ویژگی‌های مهمی همچون زودرس بودن و بازارپسندی این محصول، سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار سودآور و مؤثر خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تولیدات باغی و کشاورزی لرستان بیان کرد: در کشور دو الگوی تسهیلات وجود دارد که یکی اعطای تسهیلات مرسوم و دیگری اشتراک در سرمایه‌گذاری است که مدیریت طرح بر عهده بخش خصوصی و بخشی از مالکیت متعلق به بخش عمومی خواهد بود.

احمد میدری افزود: در حوزه محصولات انجیر، سیب و گیاهان دارویی به دنبال اجرای همین الگو هستیم تا صنایع تبدیلی در لرستان و شهرستان پلدختر راه‌اندازی شود.