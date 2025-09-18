به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه روز گذشته در روستای بقمچ رخ داد و بر اساس گزارش اولیه، یک نفر برای گذاشتن کفکش وارد چاهی به عمق ۲۵ متر شده بودکه بر اثر گازگرفتگی در چاه سقوط کرد.

آتشپاددوم حسین صالح گفت: سپس دو برادر دیگر برای نجات وی وارد چاه شدند که آنها نیز دچار گازگرفتگی شدند وجان باختند.

وی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه‌های گلبهار و چناران در ساعت ۱۶ به محل حادثه اعزام شدنداما با پیچیده بودن عملیات نجات، نجاتگران ایستگاه‌های ۷ و ۳۶ مشهد نیز در ساعت ۲۱ به منطقه اعزام شدند.

صالح افزود : عملیات نجات با تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان ادامه یافت و در نهایت پیکر بی‌جان هر سه نفر از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

قربانیان این حادثه که سه برادر بودند، ۳۶، ۳۸ و ۴۰ سال داشتند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد گازهای سمی موجود در چاه عامل اصلی این حادثه بوده است.

پیگیری‌های قضایی و کارشناسی برای بررسی دقیق‌تر علت حادثه ادامه دارد.