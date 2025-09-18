پخش زنده
هفت میلیون دلار کالا با رویه کولبری در آذربایجانغربی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: با فعال شدن زیرساختهای لازم برای واردات کالا با رویه کولبری تاکنون انواع کالا از جمله حبوبات به ارزش هفت میلیون دلار پس از ثبت سفارش وارد استان شده است.
سخاوت خیرخواه، با اشاره به اینکه درقالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ورود ۸۷ قلم کالا انجام میشود، افزود: اقدامات لازم برای ورود برخی کالاها از جمله پارچه، لاستیک و قطعات خودرو نیز درحال انجام است.
خیرخواه اظهارکرد: در قالب این قانون جدید، تمامی سرپرستان خانوار در شهرستانهای مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد که مشمول آییننامه قدیم هستند، میتوانند در رویه جدید کولبری مبادلات کالاهای مرزی را انجام دهند که سهم کلی آذربایجانغربی در این قانون واردات کالا به میزان ۴۵۰ میلیون دلار در سال است.
وی گفت: تاکنون ۱۴۰ کارگزاری برای واردات کالا با رویه کولبری اعلام آمادگی کردند که از این تعداد ۸۵ کارگزاری شرایط لازم را داشتند و در نهایت ۷۰ کارگزار با فعال شدن کاربری در سامانه به ارائه خدمات مشغول شدند.
خیرخواه، با بیان اینکه تجار میتوانند با مراجعه به کارگزار فعال، سهمیه کولبران را تجمیع کرده و با استفاده از این سهمیه واردات کالا انجام دهند، افزود: شش درصد ارزش کالا توسط کارگزار به حساب کولبران و پنج درصد نیز به حساب گمرک برای تکمیل زیرساختها واریز میشود.
وی، به تغییرات در این قانون اشاره و اضافه کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، در آینده امکان ثبت سفارش توسط کولبران و حتی اصناف فعال در مناطق مرزی وجود دارد.
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجانغربی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، در مجموع ۶۵ هزار نفر از ساکنان شهرستانهای مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد مشمول قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدارمرزنشینان هستند.