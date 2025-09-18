به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان دو دروازبان قزوینی را به تیم ملی دعوت کرد.

سعید مومنی و مهدی رستمی‌ها دروازبان‌های قزوینی گهر زمین سیرجان و مس سونگون در لیگ برتر هستند.

تیم ملی فوتسال بیست و نهم شهریور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در مالزی به مصاف رقبا می‌رود.

دو هندبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی

کادرفنی تیم هندبال بزرگسالان کیانوش پالاد و سعید علی اکبری را به اردو دعوت کرد.

ملی پوشان تمرینات خود را تا بیست و هشتم شهریور در تهران پیگیری می‌کنند.

دختران استان در اردوی تیم ملی فوتسال نوجوانان

نفیسه محمدی، نیایش و غزل رحمانی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دختران نوجوان دعوت شدند.

اردوی ملی پوشان فوتسال تا ۳۱ شهریور در تهران پیگیری خواهد شد.

تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده می‌شود.