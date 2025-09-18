پخش زنده
معاون ارتباطات شرکت مخابران ایران، از آغاز اجرای طرح جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری «سوآپ» در ابتدای مهر خبر داد و گفت: این طرح در مراکز استانها شش ماهه و همزمان در سایر نقاط کشور هم به تدریج انجام میشود.
داوود زارعیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تبدیل شبکه مسی به فیبر نوری. ضرورتی اجتنابناپذیر است که در بسیاری از کشورهای دنیا حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده و اکنون در ایران نیز با رویکردی جدید در حال اجراست.
وی با اشاره به محدودیتهای شبکه مسی و پاسخگو نبودن به نیاز مشترکان افزود: سیم مسی در بهترین شرایط حداکثر سرعتی معادل ۱۶ مگابیت بر ثانیه ارائه میدهد، در حالی که فیبر نوری میتواند سرعتی تا هزار مگابیت در اختیار مشتریان قرار دهد و به همین دلیل پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم در حوزه اینترنت و خدمات تلفنی، تنها با توسعه فیبر نوری امکانپذیر است.
وی گفت: فیبر نوری این قابلیت را دارد که بتوانیم تلفن جدیدی را به همه مشترکان واگذار کنیم که میتواند هم ثابت و هم همراه باشد.
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نگهداری دو شبکه موازی (مسی و فیبر) منطقی نیست، گفت: در طرح سوآپ، بهتدریج شبکه مسی کنار گذاشته و فیبر نوری جایگزین خواهد شد.
وی درباره نحوه اجرای طرح گفت: در مرحله نخست، همه مراکز استانها و سپس شهرهای بزرگ تحت پوشش قرار میگیرند و اجرای این طرح در سراسر کشور دنبال خواهد شد.
زارعیان با اشاره به تمهیدات شرکت برای جلب رضایت مشترکان تصریح کرد: در این طرح برای مشترکانی که فقط از تلفن ثابت استفاده میکنند، تسهیلاتی مانند فیبرکشی رایگان و ارائه مبدلها یا مودمهای رایگان در نظر گرفته شده است و مشترکان بدون دغدغه از خدمات جدید بهرهمند خواهند شد.
وی گفت: مقدمات این طرح انجام شده و قراردادها در حال انعقاد است و به صورت جدی از مهرماه در سراسر کشور آغاز و به تدریج انجام میشود و برنامه ما این است که در مراکز استانها شش ماهه و در تهران امسال برای ۳۰ درصد مشترکان این کار انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای رفع مشکل نقدینگی پیمانکارانی که قرار است در این طرح مشارکت کنند چه برنامهای دارید؟ افزود: هزینه اجرای طرح بسیار بالاست، اما پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
زارعیان افزود: بخشی از منابع از محل پیشپرداخت نقدی و بخشی دیگر از محل فروش ضایعات و کابلهای مسی تأمین خواهد شد.
وی گفت: پیش بینی کردیم اگر این دو منبع کافی نباشد از سایر منابع استفاده کنیم بنابراین پیمانکاران بدون مشکل میتوانند در اجرای طرح مشارکت داشته باشند.
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوالی درباره نوع نگاه این شرکت به تولید کنندگان مودم و فیبر نوری که در شرایط سخت نقدینگی در حال تولید هستند هم گفت: برای تأمین تجهیزات مورد نیاز این طرح قطعا تولیدات داخلی جوابگو نیست، اما اولویت ما استفاده از تولیدات داخلی است.
معاون شرکت مخابرات ایران افزود: تولیدکنندگان داخلی در حوزه فیبر نوری و مودم باید با ظرفیت دو یا سه نوبته فعالیت کنند تا پاسخگوی نیاز کشور باشند با این حال، در صورت کمبود تولید داخل، واردات نیز پیشبینی شده است. زارعیان با اشاره به برگزاری همایشی در اوایل آبان ماه افزود: در این همایش، همه تولیدکنندگان و پیمانکاران حضور خواهند داشت و قراردادهای لازم برای اجرای طرح سوآپ امضا میشود.