به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه هشتم، در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت: ساختمان سردخانه و تأسیسات محافظتی مرتبط با مخازن آب مصرفی و رستوران ضلع شرقی کانتین، پس از ۱۶ ماه عملیات عمرانی، به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای ایمنی تأسیسات پشتیبانی اجرا شده است.

هادی چابوک افزود: ساختمان انبار خشکبار این پالایشگاه نیز طی ۱۲ ماه ساخت و آماده بهره‌برداری شده است.

وی از تکمیل طرح شست‌وشوی صنعتی تجهیزات مطابق با استاندارد‌های ایمنی و زیست‌محیطی خبر داد و گفت: این طرح که در ۱۸ ماه اجرا شد، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تجهیزات و حفظ استاندارد‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

مدیر پالایشگاه هشتم افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح امنیت فیزیکی و مدیریت بحران طراحی شده و به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.