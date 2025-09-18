پخش زنده
با حضور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران چند طرح عمرانی و زیرساختی در پالایشگاه هشتم به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی طرحهای جدید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه هشتم، در مراسم افتتاح این طرحها گفت: ساختمان سردخانه و تأسیسات محافظتی مرتبط با مخازن آب مصرفی و رستوران ضلع شرقی کانتین، پس از ۱۶ ماه عملیات عمرانی، به بهرهبرداری رسید. این پروژه با هدف افزایش بهرهوری و ارتقای ایمنی تأسیسات پشتیبانی اجرا شده است.
هادی چابوک افزود: ساختمان انبار خشکبار این پالایشگاه نیز طی ۱۲ ماه ساخت و آماده بهرهبرداری شده است.
وی از تکمیل طرح شستوشوی صنعتی تجهیزات مطابق با استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی خبر داد و گفت: این طرح که در ۱۸ ماه اجرا شد، نقش مهمی در افزایش بهرهوری تجهیزات و حفظ استانداردهای زیستمحیطی ایفا میکند.
مدیر پالایشگاه هشتم افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح امنیت فیزیکی و مدیریت بحران طراحی شده و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.