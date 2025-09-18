وداع با پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید دولت آبادی در ساری
مراسم وداع با پیکر جانباز ۷۰ درصد، آزاده شهید محمود دولت آبادی در حسینیه عاشقان کربلای سپاه ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مردم دلداده به مکتب سیدالشهدا در حالی با پیکر جانباز ۷۰ درصد و آزاده دفاع مقدس وداع کردند که سراسر آئین این شهید، نشان از مظلومیت در زندگی، جهاد و شهادتش داشت.
مردم مازندران در کنار پیکر شهید دولت آبادی از جوار گلزار دو شهید خوشنام دست بسته تدفینی حسینیه عاشقان کربلای مرکز دیار علویان، در شب وداع و فراق این جانباز و آزاده دفاع مقدس که متحمل رنجها بود عاشقانه و غریبانه در تاریکی شب به یاد سیدالشهدا (ع) بر سینه زدند و اشک ریختند.
پیکر مطهر شهید دولت آبادی ساعت ۱۰صبح امروز از امامزاده یحیی ساری، به سوی گلزار شهدای ملامجدالدین تشییع و به خاک سپرده میشود.