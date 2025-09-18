به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم دلداده به مکتب سیدالشهدا در حالی با پیکر جانباز ۷۰ درصد و آزاده دفاع مقدس وداع کردند که سراسر آئین این شهید، نشان از مظلومیت در زندگی، جهاد و شهادتش داشت.

مردم مازندران در کنار پیکر شهید دولت آبادی از جوار گلزار دو شهید خوشنام دست بسته تدفینی حسینیه عاشقان کربلای مرکز دیار علویان، در شب وداع و فراق این جانباز و آزاده دفاع مقدس که متحمل رنج‌ها بود عاشقانه و غریبانه در تاریکی شب به یاد سیدالشهدا (ع) بر سینه زدند و اشک ریختند.