به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مصطفی رحیمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان گفت: برداشت انار شیرین از ۱۶۵ هکتار باغ‌های شهرستان ارسنجان در این شهرستان آغاز و تا نیمه مهر ماه ادامه دارد.

وی با بیان این که رقم شهوار و شیرین پوست قرمز از مهمترین ارقام تولیدی انار در ارسنجان است، افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۲ هزار و پانصد تن انار شیرین از باغ‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار‌های داخلی و کشور‌های حوزه خلیج فارس شود.

رحیمی تصریح کرد: استفاده باغداران از راهنمایی و مشاوره کارشناسان این مدیریت و انجام هرس اصولی و تغذیه بهینه باغ و شرایط آب و هوایی سبب افزایش میزان تولید نسبت به پارسال است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان گفت: سطح زیر کشت انار ترش در این شهرستان هزار و ۵۲۰ هکتار است.