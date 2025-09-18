به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین مهتدی گفت: روش تفسیری علامه بلادی در آیات تکوین تلفیقی از شیوه‌های مختلف، از جمله قرآن به قرآن، روایی و طرح مباحث فلسفی است، این اثر به موضوعات گسترده‌ای همچون علوم طبیعی، ستاره‌شناسی، مبدأ و منتهای هستی، خلقت انسان، معاد جسمانی، مسائل پزشکی و سعۀ علم الهی می‌پردازد و از این منظر اثری منحصر‌به‌فرد در حوزه تفسیر موضوعی قرآن به‌شمار می‌رود.

وی بیان کرد: به دلیل تقدم زمانی این تفسیر بر آثار بزرگان معاصر همچون آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، آیات تکوین را می‌توان نخستین تفسیر موضوعی معاصر دانست که نگاه نوینی به پیوند میان قرآن و علوم روز ارائه می‌دهد.

مهتدی ادامه داد: از این عالم مبارز و اندیشمند، بیش از ۸۳ کتاب و رساله در موضوعات متنوعی از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه، تفسیر، تاریخ، طب، نجوم، دعا و پاسخ به شبهات به یادگار مانده است.

وی یادآور شد: در میان این آثار، تفسیر آیات تکوین جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از نخستین تفاسیر موضوعی معاصر شناخته می‌شود.