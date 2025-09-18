به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در محدوده دریایی نسبتاً آرام و شرایط برای رفت و آمد شناور‌ها نسبتاً مساعد است.

حمزه نژاد افزود: از اواخر وقت امشب و صبح فردا در دریای عمان و تنگه هرمز و از بامداد شنبه در خلیج فارس افزایش باد‌های جنوب شرقی موجب مواج شدن دریا می‌شود.

وی گفت: این شرایط نامساعد دریایی تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: علاوه بر جلوگیری از رفت و آمد شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر‌های همرفتی با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی گفت: امروز و فردا ضمن ماندگاری هوای گرم در استان، دما نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دارد و در اوایل هفته آینده با افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.