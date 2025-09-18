به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود پورصالحی در حاشیه مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها گفت: نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور «بخش پسران» از ۲۵ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی همدان در حال برگزاری است و ۲۱ استان کشور با تیم‌های خود در این رقابت‌ها حضور دارند و در مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی همدان به صورت تیمی با هم رقابت می‌کنند.

او افزود: هر تیم شامل ۱۶ بازیکن به همراه کادر فنی و سرپرست است و سطح کیفی رقابت‌ها بسیار بالاست، این مسابقات جنبه انتخابی تیم ملی را نیز دارد و برترین‌ها به تیم اعزامی به مسابقات بحرین می‌پیوندند.

پورصالحی با بیان اینکه این دوره به مناسبت هفته دفاع مقدس و به نام سرداران شهید حاج بابایی برگزار می‌شود، تأکید کرد افتخار ماست که این رویداد ورزشی با رنگ و بوی فرهنگی و یاد شهدا همراه شده است.

رئیس هیئت کبدی همدان با قدردانی از دانشگاه آزاد اسلامی برای تأمین زیرساخت‌های میزبان، هزینه برگزاری رقابت‌ها را حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: فدراسیون تنها نیمی از این مبلغ را پرداخت می‌کند و هیئت استان باید بقیه را تأمین کند که کار دشواری است.

این مسئول به ابتکارات فرهنگی هیئت کبدی اشاره کرد و گفت: ما اولین هیئت ورزشی بودیم که با هدف حمایت از محیط زیست، تصویر قوچ ارمنی – گونه بومی همدان – را روی پیراهن تیم‌ها نقش زدیم و در همه برنامه‌ها پیام حفاظت از محیط زیست را منتقل می‌کنیم.

پورصالحی افزود: همدان به عنوان پایلوت گردشگری ورزشی، از حضور صد‌ها ورزشکار در رویداد‌ها بهره می‌برد. بر همین اساس، با همکاری اداره میراث فرهنگی و مدیریت غار علیصدر، بازدید رایگان از اماکن تاریخی و گردشگری همچون آرامگاه بوعلی‌سینا و باباطاهر برای ورزشکاران فراهم شده است.

او از حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون کبدی، شهرداری همدان و دیگر نهاد‌ها قدردانی کرد و درباره وضعیت تیم همدان گفت: همیشه در رویداد‌های ملی صاحب سکو بوده‌ایم، آمادگی تیم بالا است و با وجود مربی تیم ملی در کادر، امیدواریم در این دوره نیز عنوان قهرمانی را کسب کنیم.