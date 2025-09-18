پخش زنده
رئیس هیئت کبدی استان همدان از برگراری نوزدهمین دوره رقابتهای کبدی قهرمانی جوانان کشور با حضور ۲۱ استان از ۲۵ تا ۲۸ شهریور در همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود پورصالحی در حاشیه مراسم افتتاحیه این رقابتها گفت: نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور «بخش پسران» از ۲۵ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی همدان در حال برگزاری است و ۲۱ استان کشور با تیمهای خود در این رقابتها حضور دارند و در مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی همدان به صورت تیمی با هم رقابت میکنند.
او افزود: هر تیم شامل ۱۶ بازیکن به همراه کادر فنی و سرپرست است و سطح کیفی رقابتها بسیار بالاست، این مسابقات جنبه انتخابی تیم ملی را نیز دارد و برترینها به تیم اعزامی به مسابقات بحرین میپیوندند.
پورصالحی با بیان اینکه این دوره به مناسبت هفته دفاع مقدس و به نام سرداران شهید حاج بابایی برگزار میشود، تأکید کرد افتخار ماست که این رویداد ورزشی با رنگ و بوی فرهنگی و یاد شهدا همراه شده است.
رئیس هیئت کبدی همدان با قدردانی از دانشگاه آزاد اسلامی برای تأمین زیرساختهای میزبان، هزینه برگزاری رقابتها را حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: فدراسیون تنها نیمی از این مبلغ را پرداخت میکند و هیئت استان باید بقیه را تأمین کند که کار دشواری است.
این مسئول به ابتکارات فرهنگی هیئت کبدی اشاره کرد و گفت: ما اولین هیئت ورزشی بودیم که با هدف حمایت از محیط زیست، تصویر قوچ ارمنی – گونه بومی همدان – را روی پیراهن تیمها نقش زدیم و در همه برنامهها پیام حفاظت از محیط زیست را منتقل میکنیم.
پورصالحی افزود: همدان به عنوان پایلوت گردشگری ورزشی، از حضور صدها ورزشکار در رویدادها بهره میبرد. بر همین اساس، با همکاری اداره میراث فرهنگی و مدیریت غار علیصدر، بازدید رایگان از اماکن تاریخی و گردشگری همچون آرامگاه بوعلیسینا و باباطاهر برای ورزشکاران فراهم شده است.
او از حمایتهای ادارهکل ورزش و جوانان استان، فدراسیون کبدی، شهرداری همدان و دیگر نهادها قدردانی کرد و درباره وضعیت تیم همدان گفت: همیشه در رویدادهای ملی صاحب سکو بودهایم، آمادگی تیم بالا است و با وجود مربی تیم ملی در کادر، امیدواریم در این دوره نیز عنوان قهرمانی را کسب کنیم.