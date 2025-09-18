به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین پیش‌نشست جایزه جهانی امام خمینی (ره) با عنوان «تقریب از نگاه امام خمینی (ره)، بنیاد‌های نظری و تجربه‌های عینی» ساعت ۹:۳۰ پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴، با حضور و سخنرانی اندیشمندان حوزه و دانشگاه، در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب، برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست دربارۀ موضوعاتی از قبیل «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای»، «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله تسخیری» و «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله واعظ‌زاده خراسانی»، به ترتیب خانم انسیه خزعلی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی تسخیری و حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شریعتمداری بحث و بررسی می کنند.

جایزه جهانی امام خمینی (ره) که با برنامه‌های متعددی از جمله برگزاری پیش همایش‌هایی در دانشگاه‌های داخلی و خارجی همراه است، آثار علمی و هنری پژوهشگران و اندیشمندان را در ۱۰ کمیته موضوعی شامل «معرفی اندیشه‌ها و سیره عملی امام خمینی (ره)»، «ترویج اخلاق، عرفان و معنویت توحیدی»، «عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دفاع از کرامت انسان»، «تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت تمدن نوین اسلامی»، «تقریب مذاهب اسلامی و تعامل با ادیان»، «مردم‌گرایی و خدمت به مستضعفان»، «استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم»، «ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی»، «تبیین سبک زندگی دین پایه» و «ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور» با توجه به زمان پیش‌بینی‌شده، دریافت می کند.

دبیرخانه جایزه جهانی امام خمینی (ره) از علاقه‌مندان و صاحبان اثر دعوت کرده است تا آثار خود را در حوزه‌های عملی و نظری در زمینۀ محورهای ده‌گانه موضوعی اعلام‌شده حداکثر تا اول مهر ۱۴۰۴ به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی emamkhomeiniprize.com ارسال کنند.

این جایزه، عالی‌ترین نشان جایزه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است و با برگزاری آن، گامی مهم برای گسترش و تعمیق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در سطح ملی و بین‌المللی برداشته خواهد شد.