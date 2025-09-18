به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:با توجه به مدل‌های هواشناسی، تا فردا جمعه پدیده غالب در سطح منطقه وزش باد‌های جنوبی خواهد بود، اما در برخی مناطق به ویژه در بخش‌های جنوبی و شرقی دشت، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین افزود:سرعت وزش باد‌ها در روز جمعه افزایش پیدا خواهد کرد، به‌طوری که وزش باد‌های جنوبی در اکثر نقاط استان مشاهده خواهد شد و این مسئله منجر به کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی در ادامه گفت: از لحاظ دمایی، پیش‌بینی می‌شود که امروز پنجشنبه و فردا جمعه با افزایش دما و هوای گرمی در سطح منطقه مواجه خواهیم شد.

بهروزی همچنین اعلام کرد: از روز شنبه تا صبح روز سه‌شنبه، با استقرار زبانه‌های پرفشار در منطقه، وزش باد‌های شمالی قابل انتظار است.

وی تاکید کرد:در شهر‌های کوهین و بوئین زهرا، سرعت باد‌های شمالی نسبتاً شایع خواهد بود، در حالی که منطقه به‌طور کلی تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد.

به گفته بهروزی، همچنین طی این مدت به ویژه در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه و احتمال بارندگی‌های پراکنده و خفیف نیز پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار، کاهش دما نیز در روز یکشنبه امکان‌پذیر خواهد بود.