رشد ۳۱ درصدی نصب و راهاندازی سامانههای هوشمند نظارتی با صرف ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار، پایش جادههای استان مرکزی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری ۱۵ سامانه هوشمند دوربین نظارتی و شش سامانه ثبت تخلف سرعت با صرف ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار در جادههای استان نصب و راه اندازی شده است.
از ابتدای سال، ۲۱ سامانه هوشمند جادهای به شبکه نظارتی مرکز مدیریت راههای استان افزوده شده است.
امسال ۱۵ دوربین نظارتی با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال در جادههای استان نصب شد که افزایش شمار دوربینها از ۳۴ دستگاه به ۴۹ سامانه را در پی داشت.
شش دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت نیز با ۱۵۰ میلیارد ریال در نیمه نخست سال جاری در جادههای استان نصب شد تا نقش بازدارندگی در عدم رعایت سرعت غیرمجاز توسط کاربران جادهای داشته باشد.
بر این اساس، استان مرکزی موفق شد طی شش ماه گذشته حدود ۳۱ درصد تعداد دوربینهای نظارتی را افزایش دهد.
توسعه سامانههای هوشمند جادهای همواره در دست اقدام است و پیشبینی شده این میزان تا پایان سال، حداقل ۵۰ درصد رشد خواهد کرد.