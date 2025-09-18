به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علی سعادتمند رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: دوره آموزشی اسکان اضطراری با حضور ۲۲ نفر از نجاتگران پسر این جمعیت برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیرو‌های امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان با اصول طراحی اردوگاه‌های اضطراری، نحوه جانمایی صحیح، تأمین نیاز‌های اولیه آسیب‌دیدگان، و رعایت استاندارد‌های ایمنی و بهداشتی آشنا شدند.

سعادتمند اضافه کرد: در بخش عملی دوره، نجاتگران با اجرای تمرین‌های میدانی، توانایی خود را در طراحی و راه‌اندازی اردوگاه‌های اضطراری به نمایش گذاشتند.