نجاتگران هلال احمر آباده با شیوه اسکان اضطراری آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علی سعادتمند رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: دوره آموزشی اسکان اضطراری با حضور ۲۲ نفر از نجاتگران پسر این جمعیت برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی عنوان کرد و افزود: شرکتکنندگان با اصول طراحی اردوگاههای اضطراری، نحوه جانمایی صحیح، تأمین نیازهای اولیه آسیبدیدگان، و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی آشنا شدند.
سعادتمند اضافه کرد: در بخش عملی دوره، نجاتگران با اجرای تمرینهای میدانی، توانایی خود را در طراحی و راهاندازی اردوگاههای اضطراری به نمایش گذاشتند.