به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار، مراسمی نمادین در محوطه آرامگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه این مراسم با هدف گوشزد کردن ایمنی بیمار به پزشکان و کارکنان علوم پزشکی و افزایش آگاهی بیماران در ارتقای ایمنی برگزار میشود، گفت: امتیاز دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه ایمنی بیماران از ۶۴ به ۷۲ افزایش یافته است.
بهرامی افزود: به همین مناسبت برنامههای مختلفی در بیمارستانهای استان به مناسبت ۲۶ شهریور، روز جهانی ایمنی بیمار در حال برگزاریست.
او تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت، برنامههای امسال این روز را با توجه به اهمیت ایمنی کودکان در سلامت جامعه، با شعار ایمنی کودک از بدو تولد برگزار میکند.
همچنین به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار، آرامگاه بوعلی سینای همدان به رنگ نارنجی نورپردازی شد.