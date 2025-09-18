مدیران شهری و مقامات ارشد سیاسی ۳۵ کشور جهان، از جمله اعضای گروه بریکس، با هدف بررسی اولویت‌ها و تعیین راهبرد‌های تحول و هوشمندسازی سازی شهری تا سال ۲۰۴۰ میلادی، در سومین اجلاس بین‌المللی «شهر‌های ابری» به میزبانی مسکو شرکت کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سومین اجلاس بین‌المللی توانمندسازی شهر‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، موسوم به «شهر‌های ابری» امسال با تمرکز ویژه بر نقش فناوری‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهر‌ها آغاز شده و سه روز ادامه خواهد یافت.

در این همایش نمایندگانی از بیش از ۳۵ کشور، از جمله روسیه، جمهوری اسلامی ایران، چین، هند، برزیل، صربستان، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی حضور دارند و در قالب ۵۰ نشست تخصصی و عمومی، دیدگاه‌های خود درباره چگونگی بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای توانمندسازی شهر‌ها، مقابله با آلاینده‌ها، کاهش تبعات تغییرات اقلیمی و تبادل تجربیات رایزنی می‌کنند.

«هادی حق‌شناس» استاندار گیلان که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست بین‌المللی شرکت کرده است، در مراسم گشایش اجلاس، درباره نقش پیشگام بریکس در مدیریت نوآورانه و هوشمند احیاء تالاب‌های ساحلی دریای خزر با کاربرد فناوری‌های نوین سخنرانی کرد.

استاندار گیلان گفت: دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، نه تنها یک میراث طبیعی بی‌نظیر، بلکه یک اکوسیستم حیاتی برای میلیون‌ها نفر و گونه‌های بی‌شماری از جانداران است.

وی افزود: در کرانه‌های این دریا، تالاب‌های ساحلی قرار دارند که به مأوای پرندگان مهاجر، زیستگاه و زادگاه ماهیان، تصفیه‌کننده‌های طبیعی هوا و آب، مناطق مهم گردشگری و تامین معیشت مردم هستند.

حق‌شناس به پدیده پس‌روی آب دریای خزر اشاره کرد و گفت: امروزه به دلیل پدیده پس‌روی آب دریا و کاهش منابع ورودی آب از اراضی بالادست این تالاب‌ها در حال تبدیل شدن به کانون‌های بحرانی گرد و غبار و نمک تبدیل هستند.

استاندار گیلان تاکید کرد: ما اینجا هستیم، زیرا باور داریم که این بحران با استفاده از قدرت فناوری و نوآوری راه حل دارد و سخنرانی امروز نه یک مرثیه، بلکه یک نقشه راه است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین دستاورد‌های علمی و فناورانه تالاب‌های ساحلی ارزشمند دریای خزر را از ورطه نابودی نجات داد و احیا کرد. حق‌شناس افزود: امروز، فرصتی استثنایی داریم تا درباره بحران پس‌روی دریای خزر و نابودی تالاب‌های ساحلی آن صحبت کنیم، موضوعی که فراتر از مرز‌های ملی است و همکاری بین‌المللی را می‌طلبد.

وی گفت: این چالش یک مسئله فرامنطقه‌ای و نمونه‌ای از تأثیرات پیچیده تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار منابع است که همه ما با آن رو‌به‌رو هستیم، اما در دل هر بحران، فرصتی نهفته است.

استاندار گیلان تصریح کرد: در جمع رهبران اقتصاد‌های نوظهور و بازیگران کلیدی عرصه فناوری، ما می‌توانیم این تهدید را به زمینه‌ای برای همکاری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل کنیم، چرا که دریای خزر یک میراث مشترک جهانی است و حفاظت از آن تنها با عزمی جمعی و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین دستاورد‌های بشری ممکن است.

حق‌شناس افزود: کشور‌های بریکس با دارا بودن سرمایه‌های عظیم علمی، فناوری و مالی، می‌توانند نقش رهبری را در این مسیر ایفا کنند.