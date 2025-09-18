معاون امور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: تسهیلات کم بهره برای طرح‌های مدیریت پسماند به شهرداری‌های کشور پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون امور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نشست شهرداران و بخشداران شهرستان‌های سپیدان و بیضا گفت: تسهیلات ۸۰۰ میلیارد ریالی کم بهره به شهرداری‌های کشور برای طرح‌های مدیریت پسماند اختصاص می‌یابد؛ و تاکنون ۳۰ شهرداری بزرگ کشور را برای دریافت این تسهیلات به بانک شهر معرفی کرده‌ایم.

کورش امیدی پور افزود: این تسهیلات بانکی برای ساخت و راه اندازی واحد‌های پردازش پسماند و تولید کمپوست به شهرداری‌های کشور و سرمایه گذاران طرف قرارداد شهرداری‌ها در حوزه پسماند اختصاص می‌یابد.

وی هدف از اجرای این طرح را مدیریت اصولی پسماند شهری، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری از زباله‌ها عنوان کرد.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه گفت: ۱۴ درصد سود متعلق به تسهیلات اخذ شده، توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ۹ درصد که در واقع سود کارمزد است توسط متقاضی که همان شهرداری‌ها یا سرمایه گذار طرف قرارداد شهرداری‌هاست، پرداخت می‌شود.