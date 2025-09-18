به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روستا به لحاظ فرهنگی ذخیره‌ای بکر و کمتر استخراج شده و همچنین منبع تولیدات زبانی، هنری و فولکلور فرهنگی کشورمان است. روستای ایرانی در طول تاریخ همیشه مهد پرورش نخبگان از‌جمله فلاسفه، دانشمندان، ادیبان، علما و هنرمندان بزرگی بوده است. همچنین روستا به عنوان پایگاه تولید و کشاورزی، یکی از ارکان اقتصاد کشور است. بنابراین اهمیت ونقش روستا‌ها درتوسعه وبقای هر کشوری به خصوص کشور‌های درحال توسعه، انکار ناپذیراست. وبه همین دلیل برنامه‌سازان رسانه ملی استان‌های شمالی کشور با حضور در صداوسیمای مازندران تصمیم گرفتند تا با تولیدات هدفمند صدای زندگی روستایی را به نسل آینده برسانند. رسانه ملی، این‌بار با نگاه به خاک و خاطره، به دل روستا‌ها می‌رود.