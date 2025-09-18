به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی با حضور در شهرستان زرندیه از طرح توسعه فولاد هیربد زرندیه بازدید و بر عزم جدی استان برای حمایت از سرمایه گذاری در حوزه تولید و توسعه صنعت و اشتغال تاکید کرد.

طرح توسعه فولاد زرندیه شامل احداث خطوط تولید ورق گرم با ظرفیت یک و نیم میلیون تن در سال است که بعد از فولاد مبارکه بزرگترین تولید کننده ورق گرم در کشور خواهد بود.

این طرح توسعه فولادی با ۲۲ میلیون دلار سرمایه ارزی و ۹۵ هزار میلیارد ریال سرمایه ریالی بخش خصوصی در حال احداث است و با بهره برداری از آن، ضمن ایجاد ۵۰۰ شغل مستقیم و دو هزار فرصت شغلی غیرمستقیم، ضمن بی نیازی کشور از واردات ورق فولادی از خروج سالانه ۳۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری خواهد شد.

فولاد زرندیه اکنون از ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن لوله و پروفیل و یک میلیون تن میلگرد برخوردار است.