پخش زنده
امروز: -
این رویداد مهم و جذاب که در حکم مسابقات انتخابی برای رقابتهای سنگنوردی ارتشهای جهان سیزم ۲۰۲۵ روسیه بود با استقبال قابل توجه تیمها و ورزشکارانی از ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۱۴۰۴ مسابقات سنگنوردی قهرمانی نیروهای مسلح به میزبانی باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش برگزار شد.
در این مسابقات تیم سپاه موفق شد در مسابقات انفرادی جایگاه اول (برادر ابوالفضل رضایی) و جایگاه سوم (برادر امین علایی) را کسب نماید.
همچنین در مسابقات تیمی با توجه به امتیازات کسب شده به عنوان قهرمان مسابقات معرفی گردید؛ و جام طلا را از آن خود کرد.
سردار سرتیپ پاسدار ابوالقاسم چمن طی پیامی از تلاش ارزشمند تمامی عوامل و دست اندرکاران و همچنین ورزشکاران تقدیر و تشکر نمود.
در مراسم اختتامیه این رویداد امیر دوم حسین امیدی رئیس هیئت کوهنوردی نیروهای مسلح، ناخدا تیمورنژاد مدیر مسابقات اداره تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح سرهنگ چم کلانی، مدیر مسابقات سازمان تربیت بدنی آجا، سرهنگ پاسدار مرتضی میرزایی مسئول مسابقات نیروهای مسلح و سرهنگ دوم پاسدار علی اصغر حسین جانی دبیر هیات کوهنوردی سپاه حضور داشتند و جوایز افراد برتر را اهدا نمودند.
گفتنی است که نفرات برتر این رقابتها پس از طی سه مرحله اردوی تمرینی به مسابقات سنگنوردی ارتشهای جهان سیزم ۲۰۲۵ که آبان ۱۴۰۴ در کشور روسیه برگزار میشود اعزام خواهند شد.