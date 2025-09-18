پخش زنده
امروز: -
رویداد ایران جان، اصفهان را در کانون خبرها قرار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، خبرنگاران صدا و سیمای مرکز اصفهان نزدیک به ۲۰۰ گزارش خبری با موضوع چالشها و فرصتهای این استان تهیه کردند .
در رویداد ایران جان همچنین بیش از ۲۰۰ فیلم کوتاه و مستند از شبکههای سیما پخش شد؛ شیراز مقصد بعدی رویداد ایران جان است.
رویای ریحانه به زودی از شبکه دو سیما
این مجموعه ۲۶ قسمتی داستان زایشگاهی است که کارکنانش تلاش میکنند مانع تعطیلی آن شوند.
کارگردانی این مجموعه را گروهی از کارگردانان جوان برعهده داشتهاند.
قصه سردار شهید قاسم سلیمانی در یک مجموعه پویانمایی ۲۶ قسمتی روایت می شود.
پویانمایی قاسم ۶۰ درصد مراحل تولید را طی کرده است .
پیش از این هم فرازهایی از زندگی شهید سلیمانی در آثار مستند و همچنین مجموعه تلویزیونی ترور روایت شده بود.